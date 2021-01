Le Français Gaël Monfils, 11e mondial, est désormais entraîné par Günter Bresnik, peut-on lire sur le site de l'ATP. L'Autrichien de 59 ans a notamment encadré Boris Becker, Henri Leconte et, plus récemment, son compatriote Dominic Thiem.Monfils, 34 ans, a donc mis un terme à sa collaboration avec le Britannique Liam Smith, avec lequel il travaillait depuis fin 2018. Très expérimenté, Bresnik a grandement participé à l'éclosion de Thiem, actuel 3e mondial, mais ne travaillait plus avec le droitier de Wiener Neustadt depuis 2019. Le N.1 français compte dix titres sur le circuit ATP, dont ceux acquis en 2020 à Rotterdam et Montpellier. Il emmènera la France à l'ATP Cup, qui débute le 1er février. 'La Monf' doit ensuite disputer l'Open d'Australie (8-21 février), où il a atteint les huitièmes de finale l'année dernière. A noter que Bresnik sera, comme indiqué sur la fiche ATP du joueur, secondé par un autre technicien autrichien: Richard Ruckelshausen. (Belga)