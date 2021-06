Gand va progressivement lever l'obligation du port du masque dans ses rues

Gand va progressivement lever l'obligation du port du masque dans ses rues, en ciblant mieux les zones où il devra être porté. "Nous gardons l'obligation du masque où c'est nécessaire et sensé", a indiqué vendredi le bourgmestre Mathias De Clercq. Il appelle cependant à la prudence.A partir de la semaine prochaine, une série de dispositions concernant le port du masque disparaîtront. Il restera obligatoire devant les écoles, jusqu'au 30 juin, et lors des manifestations. Le 9 juin, la zone où s'applique le port du masque sera réduite. Il ne faudra plus chevaucher son vélo ou sa trottinette masqué. (Belga)

