L'attaque au couteau survenue samedi soir dans un parc de Reading, dans l'ouest de Londres, a fait trois morts et trois blessés graves, selon la police, qui ne considère par les faits comme étant de nature terroriste."Les faits ne sont actuellement pas considérés comme de nature terroriste", néanmoins, les enquêteurs "gardent l'esprit ouvert quant à leur motivation" et travaillent avec le renfort de la police antiterroriste, a déclaré dans un communiqué le commissaire en chef Ian Hunter, précisant qu'une enquête pour meurtre avait été ouverte. Plusieurs personnes ont été poignardées samedi soir dans un parc à Reading, à l'ouest de Londres, selon la police, qui a indiqué avoir arrêté un homme sur les lieux. Les faits se sont produits à proximité de l'endroit où plus tôt dans la journée s'était tenue une manifestation du mouvement "Black lives matter", mais les organisateurs estiment qu'il n'y a aucun lien. (Belga)