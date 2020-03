La Première ministre du gouvernement en affaires courantes Sophie Wilmès est à la barre et le restera, a affirmé dimanche matin Georges-Louis Bouchez. Il serait fou d'en changer maintenant, selon le président du MR."Sans l'ombre d'un doute. @Sophie_Wilmes est à la barre et le restera afin de ne pas déstabiliser la gestion de la crise ! Ce serait juste de la folie de changer maintenant", a souligné sur Twitter M. Bouchez, répondant à une citoyenne. Dans le contexte de l'accélération des négociations observée au niveau fédéral, le président du MR a par ailleurs souligné qu'à ses yeux, il était "plus que temps de faire passer l'intérêt du PAYS avant celui de son parti". "La fierté de faire de la politique, c'est de savoir prendre ses responsabilités. Dans le monde RÉEL, il y a un ennemi commun qui s'appelle le #coronavirus", a-t-il ajouté. (Belga)