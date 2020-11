Ysaline Bonaventure a annoncé samedi que Germain Gigounon n'était plus son coach. Une décision que la Stavelotaine n'a pas souhaité. L'actuelle 5e joueuse belge de tennis, 119e mondiale, s'est exprimée sans langue de bois sur son compte Twitter."Après un an de collaboration, c'est avec une énorme déception que je me sépare de mon coach Germain Gigounon. Comme on le voit souvent dans les communiqués de joueurs, c'est souvent d'un commun accord, ce qui n'a pas été mon cas, dans cette situation (...). Cela reste un choix que je respecte mais que je n'accepte pas pour autant", a ajouté Ysaline Bonaventure, 26 ans, qui doit s'envoler mi-décembre en Australie afin de préparer la nouvelle saison. . (Belga)