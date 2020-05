Les vétérans italiens le gardien de but Gianluigi Buffon (42 ans) et le défenseur Giorgio Chiellini (35 ans) seront toujours joueurs de la Juventus Turin. Le Directeur général du football du club champion d'Italie Fabio Paratici a révélé l'information au cours d'un un entretien à Sky Italia. Tous deux arrivaient en fin de contrat le 30 juin.Désormais gardien remplaçant, Buffon va donc évoluer une 18e saison avec la "Vieille Dame" qu'il avait rejoint en juillet 2001 et quitté l'espace d'une saison en 2018 pour le PSG. Chiellini, formé à Livourne a joué une saison à la Fiorentina avant de rejoindre Turin à l'été 2005. Paratici a aussi précisé que les négociations se poursuivaient avec l'attaquant argentin Paulo Dybala. (Belga)