Gironde: quatre morts dont deux enfants dans le crash d'un avion de tourisme

Quatre personnes, dont un père de famille et ses deux enfants de 9 ans sont décédés dans le crash d'un avion de tourisme survenu samedi après-midi sur la commune de Gujan-Mestras (Gironde), au sud du bassin d'Arcachon, a-t-on appris de sources concordantesL'accident a fait quatre victimes, un père de famille, ses deux enfants de 9 ans et le pilote de l'appareil, a indiqué à l'AFP la sous-préfète d'Arcachon, Houda Verhnet. L'appareil, un avion de tourisme de type Robin DR 400 très utilisé dans les aéroclubs, avait décollé de l'aérodrome de Villemarie, à La Teste-de-Buch, à proximité du lieu où il s'est écrasé, vers 14H30, avant de prendre feu, a indiqué le lieutenant-colonel Laurent Pham, porte-parole du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Gironde. Les pompiers sont intervenus pour maîtriser l'incendie qui s'était propagé à une zone boisée, brûlant 3.500 m2 de pins. Dans la matinée, un autre avion de tourisme s'était écrasé dans le massif de Belledonne, sur la commune de Laval (Isère), faisant trois morts dont deux lycéens. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.