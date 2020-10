La ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Glatigny (MR) a affiché mardi sa volonté de mieux encadrer à l'avenir les stages que les étudiants sont amenés à réaliser dans le cadre de leurs études.Selon une récente enquête de la Fédération des étudiants francophones (FEF), nombre d'étudiants se disent victime de harcèlement lors de ces stages. Plus d'un tiers d'entre eux estiment en outre n'avoir pas bénéficié à cette occasion d'un encadrement suffisant. Beaucoup pointent aussi les coûts (de transport notamment) générés par ces stages non rémunérés. Interrogée mardi en commission du Parlement sur les résultats de cette enquête par les députés Rodrigue Demeuse (Ecolo) et Anouk Vandevoorde (PTB), la ministre s'est montrée disposée à mieux baliser l'organisation de ces stages à l'avenir. Mme Glatigny a toutefois dit vouloir commencer d'abord par les stages pour les étudiants en soins infirmiers et les sages femmes. L'objectif serait d'aboutir dans ce secteur à des conventions de stages écrites reprenant les noms des responsables, le nombre d'étudiants stagiaires admis par service, la durée du stage, l'obligation pour les structures de souscrire une assurance RC, ainsi que mieux définir les modalités d'encadrement des stagiaires. Une fois ce cadre fixé pour les stagiaires en soins infirmiers, la ministre ambitionne de l'étendre ensuite à l'ensemble des étudiants stagiaires, a-t-elle expliqué mardi. Elle a aussi dit vouloir étudier des solutions pour réduire les frais de transports à charge des stagiaires, notamment par une intervention financière des établissements. Dans cette même optique, elle a aussi plaidé pour que les réductions tarifaires aujourd'hui accessibles au moins de 26 ans soient également disponibles pour les étudiants de plus de 26 ans. (Belga)