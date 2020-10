Gouvernement De Croo - PS: Dermagne, Lalieux, Dedonder seront ministres; E. Tilieux présidera la Chambre

Pierre-Yves Dermagne, Karine Lalieux et Ludivine Dedonder seront proposés par le PS à des fonctions ministérielles dans le gouvernement De Croo. Le Parti socialiste proposera Eliane Tilieux pour présider la Chambre des représentants, faisant d'elle la première femme à exercer ce mandat, a annoncé la présidence du PS peu après minuit. Thomas Dermine est quant à lui proposé pour gérer un secrétariat d'Etat.Pierres-Yves Dermagne sera proposé comme Vice-premier, et ministre de l'Economie et du Travail. Karine Lalieux sera chargée du ministère des Pensions, de l'Intégration sociale, de la Lutte contre la pauvreté et des Personnes handicapées. Elle sera également chargée de Beliris. La Belgique aura par ailleurs une ministre socialiste de la Défense: Ludivine Dedonder qui sera la première femme à exercer cette fonction. Thomas Dermine sera le secrétaire d'État à la Relance et à la Politique scientifique, en charge du Plan National d'Investissement Stratégique. Par ailleurs, Eliane Tilieux sera proposée au poste de présidente de la Chambre. Au gouvernement wallon, Christophe Collignon remplacera Pierre-Yves Dermagne dont il reprendra les compétences (Logement, Pouvoirs Locaux et Ville). (Belga)

