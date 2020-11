Les troisièmes et derniers essais libres du Grand Prix de Turquie, 14e manche du Championnat du monde de Formule 1, ont tourné à la séance de glissades samedi sur le circuit d'Istanbul Park (5,338 km).Resurfacée il y a quinze jours, la piste - qui n'avait plus accueilli la F1 depuis 2011 - s'avère particulièrement glissante depuis le début des essais vendredi. La pluie a rendu le roulage encore plus périlleux samedi matin, les pilotes partant en tête-à-queue les uns après les autres malgré leurs pneus pluie. "J'aurais plus d'adhérence sur la glace", a même commenté par radio le Russe Daniil Kvyat (AlphaTauri). Les Red Bull sont apparues un peu plus stables, permettant au Néerlandais Max Verstappen de signer le meilleur chrono en 1 min 48 sec 485/1000 en début de séance, alors que la piste était moins humide. Pour rappel, il était déjà le plus rapide sur piste sèche vendredi après-midi en 1 min 28 sec 330/1000. Les qualifications à 15h00 locales (13h00 HB) devraient encore se dérouler sur une piste mouillée, comme la course dimanche à 13h10 (11h10 HB). Hamilton aura alors une première occasion d'égaler le record de sept titres mondiaux de l'Allemand Michael Schumacher, après 2008 avec McLaren et 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019 avec Mercedes. Il a 85 points de plus que son dernier rival pour le sacre, son équipier finlandais Valtteri Bottas. Pour ceindre la couronne, il lui faut conserver 78 longueurs d'avance après la course (26 par GP restant). S'il veut l'en empêcher, Bottas doit donc marquer au moins huit points de plus que le Britannique. Or il ne l'a battu qu'à trois reprises cette saison. Pour Mercedes, ce sera quoi qu'il advienne un 7e sacre consécutif chez les pilotes depuis 2014. Le titre des constructeurs, le 7e d'affilée également, les Flèches d'argent l'ont décroché lors de la manche précédente. (Belga)