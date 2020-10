Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a réalisé vendredi le meilleur temps, devant son coéquipier britannique Lewis Hamilton, de la 1re séance d'essais libres du Grand Prix du Portugal, 12e manche du Championnat du monde de Formule 1.Sur ce circuit que toutes les équipes de F1 découvraient car il fait sa première apparition au calendrier cette année, les Mercedes n'ont pas fait le détail et sont les seules à être passées sous les 1 min 19 sec au tour. Le 3e, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) est à 781/1000e de Bottas et le 4e, le Monégasque Charles Leclerc sur Ferrari à 899/1000e. La séance s'est déroulée sous un temps beau et sec avec toutefois un peu de vent dans les dernières minutes. Hamilton va tenter de devenir dimanche le recordman absolu des victoires en Grand Prix avec 92 succès, dépassant l'Allemand Michael Schumacher. Une victoire le rapprocherait également d'un 7e titre mondial, comme Schumacher. Il compte actuellement 69 points d'avance sur Bottas alors qu'il reste six manches à disputer d'ici la fin de la saison. La 2e séance d'essais libre est prévue vendredi à 16h. Samedi, la 3e séance d'essais libres débutera à 12h, avant les qualifications à 15h. Le départ GP du Portugal sera donné dimanche à 14h10. (Belga)