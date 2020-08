Jonathan Sacoor a amélioré son record personnel sur 200 mètres lors du GP Mingels au Stade Roi Baudouin à Bruxelles samedi. Il a couru en 21.15 alors que son meilleur temps était de 21.35 depuis 2017. La victoire est allée à un autre Belgian Tornado Julien Watrin en 21.00.La vitesse pure n'emballe pas Sacoor et donc le 200 mètres, ce n'est pas son truc. Samedi, il a affiché des progrès avec un nouveau record personnel. "Je peux être satisfait, mais avec un peu plus de rythme de compétition, je cours en moins de 21 secondes", a déclaré le spécialiste du 400 mètres. "La chaleur m'a rendu les jambes lourdes, mais mon départ a été bon. Pour le reste, c'est surtout dans ma tête si je veux faire encore mieux. Je suis plus à mon affaire sur 400 mètres, mais je dois essayer de m'extérioriser sur 200 mètres". Dimanche, Sacoor a opté pour le 400 mètres lors du GP de Bruxelles, le grand frère du GP Mingels. Le lauréat Watrin est resté bien au-dessus de son record personnel: 20.80 datant de 2013. Watrin va rencontrer plus d'opposition avec les frères Kevin, Jonathan et Dylan Borlée sur 200 mètres dimanche. (Belga)