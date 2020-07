La première course cycliste de l'après-coronavirus aura lieu dimanche à Rotselaar avec le GP Vermarc, une kermesse de 160 km qui proposera un plateau relevé pour une course du calendrier national. Lotto Soudal et Deceuninck-Quick Step, les deux équipes belges du WorldTour, seront notamment au départ, qui sera donné par Eddy Merckx en personne.Deceuninck-Quick Step alignera notamment Fabio Jakobsen, Dries Devenyns, Iljo Keisse et Florian Sénéchal. Lotto-Soudal se présentera avec, entre autres, John Degenkolb, Jasper De Buyst, Jelle Wallays et Nikolas Maes. Les ProTeams Alpecin-Fenix, avec le champion de Belgique Tim Merlier, Bingoal-Wallonie Bruxelles, Sport Vlaanderen-Baloise et Circus-Wanty Gobert seront également de la partie. Victor Campenaerts sera là à titre individuel, comme plusieurs autres coureurs, au départ de cette courses réservées aux équipes belges. Etant donné les règles sanitaires, le public ne sera pas admis dans les zones de départ et d'arrivée de cette épreuve mise sur pied par Vermarc, l'équipementier, notamment, de Lotto Soudal et Deceuninck-Quick Step. De nombreux stewards se trouveront le long du parcours afin de garantir le respect des mesures de sécurité. Côté sportif, le peloton de 24 équipes devra effectuer dix tours de circuit de 15,4 km comprenant deux côtes (Middelberg et 't Rot). A l'arrêt depuis le mois de mars en raison de la crise sanitaire, le peloton reprend la compétition cet été. Plusieurs courses sont programmées en juillet, avant la reprise du WorldTour le 1er août avec les Strade Bianche. La première course officielle disputée en Belgique sera 'A travers le Hageland' (1.Pro) le 15 août, suivi du Tour de Wallonie (2.Pro), qui se tiendra du 16 au 19 août. (Belga)