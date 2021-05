Grave accident de la circulation à Tournai

Un accident de la route s'est produit vendredi soir sur le boulevard périphérique à Tournai. Seul en cause, un automobiliste a été admis en milieu hospitalier dans un état très préoccupant, a-t-on appris samedi matin auprès des services de secours.Le dispatching de la zone de secours de Wallonie picarde a été alerté vendredi soir, vers 22h00, qu'un accident de la circulation s'était produit le long du boulevard Léopold à Tournai, face à l'institut Don Bosco. Un véhicule de désincarcération, un camion pour le balisage, une ambulance, un SMUR et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. Un automobiliste qui descendait le boulevard en direction du rond-point de l'Europe a perdu le contrôle de sa voiture. Le véhicule a terminé sa course contre un des arbres bordant la voirie. Le conducteur, seul en cause et seul à bord, a dû être désincarcéré des tôles de sa voiture. Âgé d'une trentaine d'années, le jeune homme a été pris en charge par les urgentistes et admis au service des urgences du Centre hospitalier Union de Tournai. Selon les services de secours, son pronostic vital était engagé vendredi soir. (Belga)

