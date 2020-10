Les résidents du camp de migrants de Vial, situé sur l'île grecque de Chios, doivent être mis en quarantaine jusqu'au 21 octobre. Au moins 30 personnes ont été testées positives au coronavirus, ont annoncé les autorités grecques mercredi.Le camp accueille environ 3.200 personnes, désormais obligées de se placer en quarantaine au moins jusqu'au 21 octobre. Des contrôles stricts seront effectués et les résidents seront également testés, ont affirmé les autorités grecques. Les migrants en Grèce ne pouvaient déjà plus quitter les camps qu'entre 7h00 et 21h00, par groupes de moins de 10 personnes. En outre, 150 personnes maximum par heure étaient autorisées à quitter les camps. (Belga)