Une demi-douzaine de militants de Greenpeace sont montés jeudi matin, à compter de 09h20, dans une montgolfière de 28 mètres de haut, dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles, en marge du sommet européen. Ils veulent ainsi signifier aux gouvernements qu'ils ne font pas assez d'efforts face à l'urgence climatique.Le ballon représentant la Terre a affiché pendant environ une heure le slogan de 10 mètres sur 7 "UE : Sur quelle planète vivez-vous ?". "Tout comme la Belgique a traîné des pieds pendant des années et que la Flandre essaye d'imposer en dernière minute des conditions à un accord, d'autres pays européens cherchent à créer des échappatoires et fuir leurs responsabilités", déplore Mathieu Soete, expert Climat chez Greenpeace Belgique. "Mais le climat ne fonctionne pas comme ça. Il ne négocie pas. Il n'accepte pas de conditions. Il faut donc absolument que chaque pays accepte de réduire ses émissions, sans se faire d'illusions sur des fausses solutions comme le nucléaire ou le gaz fossile". En vertu de l'accord de Paris, l'Union européenne (UE) doit présenter un objectif révisé pour 2030 avant la fin de 2020, ce qui doit être discuté à ce sommet européen. Les Nations unies estiment que l'UE devrait réduire ses émissions d'au moins 7,6% chaque année pour avoir une chance de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C. Un objectif 'réel' de 55% ne permettrait de gérer que 5 % de réduction par an. De 2018 à 2019, les émissions n'ont baissé que de 3,7%. Greenpeace appelle à une réduction d'au moins 65% des émissions de l'UE d'ici 2030. L'ONG remarque que le Royaume-Uni a annoncé en début de semaine un objectif de réduction de 68% de ses émissions d'ici 2030. (Belga)