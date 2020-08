Greet Minnen (WTA 107) a été battue lundi dès le premier tour de l'US Open, deuxième levée du Grand Chelem de la saison 2020. La Campinoise de 23 ans, qui faisait ses débuts à Flushing Meadows, s'est inclinée 6-1, 6-4 après 63 minutes de jeu devant la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 19).Toujours lundi à New York, David Goffin (ATP 10/N.7) affrontera l'Américain Reilly Opelka (ATP 35), Kirsten Flipkens (WTA 72) défiera la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 48) et Alison Van Uytvanck (WTA 60) l'Italienne Camila Giorgi (WTA 74). Elise Mertens (WTA 18), Kim Clijsters (non classée), Ysaline Bonaventure (WTA 121) et Yanina Wickmayer (WTA 146) entreront en lice mardi. (Belga)