Grève dans les prisons - La CSC entame une grève de 48 heures dans les prisons du pays

Le syndicat chrétien CSC lance, lundi à partir de 06h00, une grève de 48 heures dans les prisons du pays. La CSC mènera cette action car elle est mécontente de la politique des congés pénitentiaires et des permissions de sortie.Le syndicat socialiste FGTB avait déjà mené une action similaire la semaine dernière. La CGSP a à nouveau déposé un préavis mercredi dernier et menace de démarrer une grève le dimanche 18 octobre à 22h00. De son côté, le syndicat libéral SLFP/VSOA a levé son préavis d'action, estimant que les autorités ont accédé aux requêtes syndicales. Une réunion avec les syndicats, la direction de l'administration pénitentiaire et un membre du cabinet du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, est prévue lundi après-midi. L'objectif est d'aboutir à "une méthode de travail commune compte tenu des mesures sanitaires qui pourront être prises à l'avenir en fonction des instructions générales du comité de concertation". L'administration pénitentiaire a confirmé mercredi dernier que la visite des enfants, la visite hors surveillance (VHS) et la visite à table seraient maintenues, mais dans des conditions strictes et adaptées. Des écrans de plexiglas seront ainsi à nouveau disposés sur les tables. (Belga)

