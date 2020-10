Grève dans les prisons - Le SLFP retire son préavis de grève

Le Syndicat libre de la fonction publique (SLFP-VSOA) a trouvé un accord avec l'administration pénitentiaire et a décidé de retirer son préavis de grève déposé le 28 septembre dernier alors qu'il menaçait d'entamer des actions à partir du 8 octobre, a-t-il annoncé mardi soir. Ce préavis de grève avait été déposé pour contester les assouplissements autorisés dans les salles de visite alors que la crise sanitaire reste bien présente.Les trois syndicats avaient déposé des préavis de grève différents pour mener des actions dans les prisons dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. Ainsi, la CGSP-ACOD avait déposé un préavis de grève concernant le refus de la direction des établissements pénitentiaires de suspendre temporairement les visites non surveillées (VHS). Une grève de 48h est d'ailleurs en cours jusqu'à ce mercredi 7 octobre à 22h00 et elle se poursuivra ce mercredi malgré des discussions en cours entre les différentes parties. Le syndicat chrétien CSC-ACV avait quant à lui déposé un préavis de grève concernant les mesures d'assouplissements relatifs au congé pénitentiaire et le SLFP-VSOA avait fait de même concernant des assouplissements dans la salle de visite. Ce dernier a donc confirmé ce mardi avoir trouvé un accord avec l'administration pénitentiaire comme l'a confirmé le secrétaire fédéral Jimmy Verlez. "Nous avons donc décidé de ne pas mener des actions à partir du 8 octobre", a-t-il précisé. Les mesures d'assouplissement représentaient un véritable danger pour le personnel pénitentiaire, selon le SLFP-VSOA et M. Verlez. L'accord trouvé, dont le contenu doit encore être précisé, ne prévoit plus d'assouplissements tels que prévus à l'origine. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.