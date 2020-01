Grèves dans les prisons - Les perturbations se limitent à Louvain et Saint-Gilles

La grève se poursuit dans la prison centrale de Louvain samedi matin, avec seulement 23,53% des gardiens présents, tandis qu'un peu plus de la moitié (55,13%) a repris le travail à Saint-Gilles, selon l'administration pénitentiaire.Les syndicats ont lancé des actions de grève mercredi soir dans les établissements pénitentiaires, contre l'instauration d'un service minimum lors de tels mouvements. Samedi matin, les perturbations ne concernaient plus que la prison centrale de Louvain, avec 23,53% des gardiens au travail, et de Saint-Gilles (55,13%). A Merksplas, seuls quatre agents ont débrayé mais 93,56% ont bien repris le travail. (Belga)

