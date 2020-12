Gros risque d'avalanche: dix personnes ensevelies samedi en Valais

La police du canton suisse du Valais met en garde contre le danger d'avalanche: rien que pour la journée de samedi, dix personnes ont été emportées dans trois coulées. L'une a été blessée. Et cette situation précaire va perdurer.Vers 10h35, une première avalanche a emporté trois personnes du côté de Siviez, au lieu-dit "Les Lués Rares" Vers 13h50, une deuxième avalanche a été annoncée, toujours vers Siviez, au "Louettes Encoundés". Elle a enseveli cinq personnes. Enfin, à 16h15, une troisième avalanche a emporté deux personnes à Arolla, dans le secteur du Pas de Chèvres. Les trois coulées ont eu lieu à l'extérieur des domaines skiables sécurisés. La situation est dangereuse et la prudence est de mise, souligne la police valaisanne. Selon l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF), tout particulièrement dans les pentes nord, la structure du manteau neigeux repose sur un fond de neige ancienne à gros grains anguleux, invisible depuis la surface très propice au déclenchement d'avalanches. Cette situation va perdurer. Dans les jours qui viennent, de fortes chutes de neige sont attendues avec des conditions de vent du sud qui rendront la situation encore plus délicate. (Belga)

