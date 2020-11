GT4 European Series - Deux podiums pour Antoine Potty au Castellet

Le Belge Antoine Potty (Toyota) est monté à deux reprises sur la troisième place du podium à l'occasion de la 6e et dernière manche de la GT4 European Series au Castellet, en France. Ses compatriotes Stéphane Lémeret (Toyota) et Esteban Muth (Mercedes) ont aussi marqué des points.Après un avant-dernier rendez-vous mi-figue mi-raisin à Spa-Francorchamps, Antoine Potty a terminé la saison en beauté ce samedi. Le jeune pilote de Hamoir a d'abord signé sa toute première pole position en GT lors de la première séance qualificative avant de finir à deux reprises 3e avec son équipier, le Français Timothé Buret. Vainqueur de la Course 2 à Francorchamps, Stéphane Lémeret n'a pas réussi à réitérer cette exploit ce week-end. Aux côtés du Français Gaël Castelli, le deuxième belge du peloton a toutefois terminé 6e de la Course 1 avant d'abandonner lors de la seconde joute. Enfin, bonne prestation pour Esteban Muth pour sa deuxième apparition en GT4. Le pilote belgo-allemand est entré deux fois dans les points en finissant 5e et 7e avec Kenneth Heyer. Au championnat, Lémeret, 3e, est le meilleur de nos représentants devant Potty, 7e. Le titre Silver Cup est revenu aux Français Valentin Hasse Clot et Théo Nouet (Aston Martin). (Belga)

