Guatemala: le volcan Pacaya en forte phase éruptive

Le volcan Pacaya au Guatemala se trouve toujours dans une forte phase éruptive provoquant des explosions et des coulées de lave, a indiqué jeudi l'agence de protection civile.Le volcan de 2.552 mètres d'altitude, situé à environ 25 km au sud de la ville de Guatemala, est entré en phase éruptive il y a plus d'un mois. "Dans la nuit de mercredi à jeudi, des explosions modérées et fortes ont été entendues, accompagnées de grondements et de sons similaires à ceux d'une locomotive de train", a déclaré le porte-parole de la Coordination pour la prévention des catastrophes (Conred), David De Leon. Il a projeté des blocs de matière volcanique incandescente qui ont atteint une hauteur entre 50 et 150 mètres au-dessus du cratère. Deux nouvelles coulées de lave sont également apparues jeudi, a précisé le responsable. "Le volcan a connu deux épisodes pendant lesquels l'activité a atteint un niveau qui a été classé comme une éruption et se maintient à ce niveau. Les explosions peuvent être constatées, avec des colonnes de cendres denses et de gaz", a expliqué M. De Leon. Une vingtaine de villages situés tout près du volcan ont été placés en alerte face à une possible évacuation. Le volcan Pacaya a connu une importante éruption le 27 mai 2010 qui a causé la mort d'un journaliste venu couvrir l'événement. Non loin du Pacaya se trouvent les volcans actifs de Fuego (sud-ouest) et Santiaguito (ouest). Le Guatemala possède une trentaine de volcans. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.