Guinée: le parti au pouvoir condamne "l'auto-proclamation" d'un candidat d'opposition

Le parti du président guinéen Alpha Condé a condamné lundi la déclaration de victoire à la présidentielle de son principal adversaire, Cellou Dalein Diallo, et demandé à ses militants de rester "calmes, sereins et mobilisés" dans l'attente de la publication des résultats officiels, en principe d'ici la fin de semaine.Dans un communiqué, le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG) "condamne sans réserve et avec la plus grande fermeté la déclaration irresponsable et dangereuse" de M. Diallo, qui a affirmé dans l'après-midi avoir remporté l'élection présidentielle de dimanche "dès le premier tour". "Cette attitude anti-républicaine et anti-démocratique appelle de la part de tous les patriotes et de tous les démocrates une vive indignation et une condamnation unanime", estime le parti du président Condé, qui brigue un troisième mandat controversé. Le parti au pouvoir invite les autorités à prendre les dispositions nécessaires pour "prévenir le désordre" et "empêcher toute velléité de déstabilisation du pays et de ses institutions légitimes". Il appelle aussi ses militants à "rester calmes, sereins et mobilisés". La déclaration de victoire de M. Diallo a déclenché des scènes de liesse dans les banlieues populaires de Conakry, où les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les partisans du principal opposant, qui avait promis de ne pas se "laisser voler la victoire". L'organe chargé d'organiser les élections en Guinée a jugé "prématurée" et "nulle" cette revendication de victoire par M. Diallo. "Il n'appartient ni à un candidat ni à une personne de s'autoproclamer vainqueur en dehors des instances définies par la loi", a affirmé à l'AFP Bakary Mansaré, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), dont les résultats devrait être publiés selon lui "d'ici la fin de semaine". (Belga)

