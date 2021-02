Haiti: le dirigeant intérimaire choisi par l'opposition sort du silence

Le dirigeant intérimaire choisi par l'opposition politique haïtienne est sorti de son silence samedi, six jours après sa nomination, et appelle ses compatriotes à lutter contre "la dictature", une attaque à destination du président contesté Jovenel Moïse."J'appelle celles et ceux qui jurent loyauté à cette terre et à cette nation à se mettre debout", a déclaré Joseph Mécene Jean-Louis dans une déclaration écrite. "Debout contre la corruption, l'impunité et la dictature, debout pour la justice sociale, la sécurité publique", a-t-il ajouté. Le magistrat de 72 ans avait été désigné dans la nuit de dimanche lundi par plusieurs partis d'opposition qui considèrent que le mandat de Jovenel Moïse a pris fin ce 7 février. Dans sa déclaration écrite de deux pages, M. Jean-Louis considère que la situation dans laquelle se trouve le pays "exige des sacrifices patriotiques" et évoque la violence qui sévit dans le pays. Haïti vit sous tension depuis dimanche avec une multiplication de mobilisations citoyennes dénonçant une dérive autoritaire du pouvoir de Jovenel Moïse. Un appel à une manifestation été lancé pour ce dimanche par des organisations de défense des droits humains. Jovenel Moïse soutient que son mandat à la tête du pays caribéen court jusqu'au 7 février 2022. Mais cette date est dénoncée par une bonne partie de la population haïtienne, selon qui le mandat de cinq ans de Jovenel Moïse est arrivé à son terme dimanche 7 février 2021. Ce désaccord de date est né du fait que M. Moïse avait été élu lors d'un scrutin annulé pour fraudes, puis réélu un an plus tard. Aucune institution haïtienne ne peut aujourd'hui légalement départager ces deux camps qui refusent tout dialogue. Haïti ne dispose plus d'un parlement fonctionnel depuis janvier 2020. (Belga)

