Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Hongrie, troisième manche du Championnat du monde de Formule 1, dimanche sur le circuit de l'Hungaroring à Budapest (4,381km). Le Britannique de Mercedes, champion du monde en titre, s'est imposé devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) complète le podium. Hamilton prend la tête du championnat à son équipier.Parti en pole, Hamilton prenait un bon départ, au contraire de son équipier Bottas. Verstappen bondissait de la septième à la troisième place, derrière Lance Stroll (Racing Point). Alors que la pluie attendue n'arrivait pas, Hamilton poursuivait son cavalier seul. Verstappen suivait à bonne distance, alors que Bottas se rapprochait du Néerlandais et menaçait sa deuxième place. Bottas ne parvenait pas à revenir assez près de Verstappen, qui conservait la deuxième position jusqu'au bout. Derrière eux, le Canadien Lance Stroll (Racing Point) prenait la quatrième place, devant le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull). L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) se classait sixième. Le Mexicain Sergio Perez (Racing Point), l'Australien Daniel Ricciardo (Renault), le Danois Kevin Magnussen (Haas) et l'Espagnol Carlos Sainz (McLaren) complétaient, dans cet ordre, le top-10, laissant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) hors des points. Hamilton décroche sa 86e victoire en Grand Prix, revenant à seulement cinq succès du record de Michael Schumacher (91). Il s'impose pour la huitième fois sur l'Hungaroring. Le Britannique égale un autre record de Schumacher: celui du nombre de victoires sur le même circuit, l'Allemand s'étant imposé huit fois à Magny-Cours. Mercedes poursuit ainsi sa domination en ce début de saison, après les victoires en Autriche de Bottas lors du Grand Prix d'ouverture de la saison et d'Hamilton une semaine plus tard sur le même circuit. Au classement général, Hamilton, qui a aussi raflé le point bonus du tour le plus rapide, détrône son équipier Bottas, qu'il devance de 5 points. La Formule 1 va à présent prendre la direction de la Grande-Bretagne où deux Grands Prix se disputeront sur le circuit de Silverstone, les 2 et 9 août. (Belga)