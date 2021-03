Hanne Desmet avait réussi à se qualifier pour la finale A du 1.500m des championnats du monde de shorttrack, samedi à Doordrecht aux Pays-Bas grâce à un chrono de 2:29.234 en demi-finales. Elle fut disqualifiée en finale.La Néerlandaise Suzanne Schulting est devenue championne du monde chez les dames sur le 1.500m en devançant la Canadienne Courtney Sarault, médaillée d'argent et une autre Néerlandaise, Xandra Velzeboer, en bronze. Côté belge, qualifiée pour la finale, Hanne Desmedt a malheureusement été pénalisée à deux reprises et disqualifiée. Elle termine 7e. Tineke den Dulk avait elle été sortie en quarts de finale et se place avec un dernier chrono de 2:46.522. Hanne Desmet et Tineke den Dulk ont été sorties au stade des quarts de finale sur le 500m. Chez les messieurs, le titre mondial est revenu au Canadien Charles Hamelin, en or devant le Néerlandais Itzhak de Laat. Le Russe Semen Elistratov a pris la médaille de bronze. Côté belge, Stijn Desmet avait été disqualifié en demi-finales. Rino Vanhooren a lui signé un dernier chrono en 2:21.187 après son élimination en quarts de finale. Les messieurs disputent encore le 500m samedi où Stijn Desmet a été éliminé en quarts de finale malgré une troisième place dans sa série. Le 1.000m et la superfinale sont prévues dimanche. (Belga)