Le producteur de cinéma Harvey Weinstein a confirmé mardi qu'il ne témoignerait pas lors de son procès pour agressions sexuelles, mettant fin aux dépositions et ouvrant la voie aux plaidoiries finales et à des délibérations du jury qui s'annoncent compliquées.Six femmes ont, depuis le 22 janvier, témoigné pour l'accusation dans ce procès emblématique du mouvement #MeToo, affirmant que l'ex-magnat d'Hollywood de 67 ans, devenu un paria pour l'opinion publique, les avait sexuellement agressées. Si M. Weinstein a été accusé de harcèlement ou d'agression sexuelle par plus de 80 femmes, dont les actrices Ashley Judd, Angelina Jolie ou Léa Seydoux, il n'est jugé que pour deux agressions supposément commises à New York: un viol présumé sur une aspirante actrice, Jessica Mann, en 2013, et un cunnilingus forcé sur une ex-assistante de production, Mimi Haleyi, en 2006. Mais dans ces deux cas, la notion-clé de consentement s'avère plus floue que dans la plupart des procès pour agressions sexuelles, selon des experts en droit interrogés par l'AFP. Les deux femmes ont en effet reconnu devant les jurés avoir eu avec M. Weinstein au moins un rapport sexuel consenti après l'agression supposée. Jessica Mann, en particulier -dont les accusations font risquer à M. Weinstein la perpétuité en cas de condamnation- a reconnu une relation intime de plusieurs années avec M. Weinstein après le viol présumé. (Belga)