Les voyageur à destination du Sénégal devront obligatoirement être munis d'un test Covid négatif et ne pourront donc plus se faire tester à leur arrivée à l'aéroport de Dakar, en raison d'une hausse des cas "importés" ces derniers jours, ont annoncé mardi les autorités."Nous constatons tous une baisse des cas positifs de coronavirus" au Sénégal, s'est réjoui lors d'un point de presse le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Il s'est toutefois inquiété du "nombre important de cas importés", "surtout à l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD)" de Dakar. "Vu la recrudescence des cas importés, la durée des tests RT-PCR Covid-19 pour les voyageurs entrant au Sénégal sera ramenée à 5 jours. En outre, l'entrée sur le territoire est assujettie à un test négatif", a annoncé le ministre. Les passagers arrivant à l'AIBD avaient jusqu'ici le choix: soit présenter un test PCR négatif de moins de 7 jours, soit se faire tester à l'aéroport. Le ministère des Transport avait annoncé la semaine dernière que la possibilité d'être testé à l'aéroport serait supprimée à partir du 1er novembre. "C'est une mesure que nous avons saluée mais elle n'a pas permis à la situation d'évoluer favorablement à l'entrée aux frontières aériennes", a souligné mardi M. Sarr. "Du 1er au 19 octobre, 91 cas importés ont été enregistrés au Sénégal, sur un total de 440 cas positifs, soit un taux de 22% ; sur les deux derniers jours, 25 cas importés ont été notés sur les 41 cas positifs, soit un taux de 61%", a détaillé le ministre. Le Sénégal a déclaré depuis le 2 mars 15.459 cas de coronavirus, dont 320 décès. Le pays avait levé fin juin le couvre-feu et l'état d'urgence et les vols internationaux ont repris le 15 juillet, mais uniquement pour les ressortissants sénégalais, les étrangers résidant au Sénégal ou encore, sur dérogation, les professionnels en mission. Les touristes restent pour leur part interdits d'entrée, ce qui pèse lourdement sur ce secteur-clef de l'économie nationale. (Belga)