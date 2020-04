A la lumière des données de Coyote Systems, société spécialisée dans les avertisseurs de radars et zones de dangers, le nombre d'automobilistes présents sur les routes a crû par rapport aux dernières semaines, en dépit des mesures de confinement qui demeurent en vigueur, informe La Dernière Heure jeudi."Durant les trois premières semaines de confinement, nous avons constaté une baisse impressionnante du trafic allant jusqu'à -98,5 % par rapport à un jour normal, hors confinement, avec des temps de parcours divisés par quatre et des distances parcourues réduites de -80 %", assure Vincent Hebert, directeur général de Coyote Systems, qui se base sur les chiffres de ses 1,65 million d'utilisateurs en Belgique. Cependant, depuis le 15 avril, on note une hausse du trafic automobile. Lundi à 9 h, la baisse de trafic routier était ainsi de l'ordre de 77 % par rapport à un lundi classique (contre 98 % il y a deux semaines). Mercredi à 14 h, la baisse n'était plus que de 68 %. "Depuis le 10 avril, le trafic était reparti légèrement à la hausse (-92 %), poursuit Vincent Hebert. Une tendance qui s'est donc confirmée depuis." Les distances parcourues ont également augmenté de 18 % en comparaison des semaines précédentes, comme évoqué samedi déjà dans les titres Sudpresse. La société constate donc bien une augmentation du trafic ces derniers jours, de l'ordre de 30 % par rapport aux trois premières semaines de confinement. (Belga)