La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mardi, le Dow Jones marquant une pause après une forte progression tandis que le Nasdaq profitait de l'envolée de quelques grands noms de la tech comme Apple pour grimper à un nouveau record.L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a cédé 1,09% à 27.272,30 points quand le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est apprécié de 0,29% à 9.953,75 points et a fini sur un record. Il a dépassé pour la première fois en cours de séance le seuil symbolique des 10.000 points. Le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, a reculé de 0,78% à 3.207,18 points. "Pour le Dow Jones et le S&P 500, les investisseurs procèdent simplement à quelques prises de profits", remarque Peter Cardillo de Spartan Capital Securities. Après un brusque effondrement entre fin février et fin mars, les indices se sont en effet rapidement redressés, prenant chacun plus de 40%. Et ce malgré la multiplication d'indicateurs montrant l'impact sévère des mesures imposées pour enrayer la pandémie de Covid-19 sur l'activité. La Banque mondiale a encore estimé lundi que l'économie mondiale allait se contracter de 5,2% cette année. Le Comité de datation des cycles économiques du Bureau national de recherche économique a de son côté affirmé que les Etats-Unis étaient entrés en récession dès février. Mais les acteurs du marché se concentrent surtout sur le redémarrage progressif de l'économie au fur et à mesure du déconfinement dans les principales puissances économiques et misent sur le rebond de l'activité des entreprises. Et ils ont largement profité des mesures de la banque centrale américaine "qui a injecté très généreusement de l'argent dans les circuits financiers", souligne Peter Cardillo. Les cambistes seront à cet égard attentifs mercredi à la fin de la réunion de son Comité de politique monétaire. Si les observateurs ne s'attendent pas vraiment à ce que l'institution fasse évoluer ses taux d'intérêt, ils surveilleront tout indice sur les décisions à venir. Le Nasdaq pour sa part a bénéficié de la bonne performance de quelques stars comme Amazon (+3,04%), Apple (+3,16%), Facebook (+3,14%) ou Netflix (+3,47%). Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine reculait nettement, à 0,8187% contre 0,8752% lundi à la clôture. (Belga)