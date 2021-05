Vainqueur 5-1 de l'Orée lors de la 2e manche de la petite finale messieurs des playoffs de la Belgian Hockey League, le championnat de Belgique de hockey, le Léopold a confirmé son succès de samedi (4-3) lors du match initial pour s'emparer du 3e et dernier ticket qualificatif pour l'Euro Hockey League (EHL), dimanche matin, à la Wilrijkse Plein d'Anvers.Le Léo, champion sortant, a pris son adversaire à la gorge en tout début de rencontre, inscrivant deux buts dans les 4 premières minutes sur ses deux premières occasions. Par Tom Boon d'abord (3e) sur une reprise d'un centre de la droite, puis sur un tir de Max Plennevaux (4e). Sur phase de penalty-corner (pc) Nicolas Poncelet accentua l'écart en fin de 1er quart (17e). L'Orée, moins réaliste, dut attendre la dernière période et un pc pour sauver l'honneur sur un envoi de Tomi Domene (57e). Les joueurs de Robin Geens terminèrent en beauté. Tom Boon, sur pc (62e), soigna son total buts pour terminer en tête du classement des buteurs avec 34 réalisations, avant que Max Plennevaux ne fixe le score à 5-1 sur une reprise d'un centre de Tom Degroote (63e). Avec 6 points en deux matchs (contre 0 à l'Orée), le Léo empoche le 3e billet pour l'EHL en compagnie des deux finalistes du Dragons et du Waterloo Ducks. Le club bruxellois aura ainsi l'occasion de défendre sa médaille de bronze continentale acquise il y a un mois lors du week-end pascal à Amsterdam. Les Ucclois devront néanmoins passer par un 1er tour éliminatoire, disputé sans doute à Barcelone début octobre. La seconde manche de la finale entre les Dragons anversois et les Canards waterlootois débutera elle à 17h30, toujours sur le terrain de l'Hockeyclub Olympia, à Anvers. Le club de Brasschaat s'était imposé sur le fil 4-3 samedi lors du match aller. (Belga)