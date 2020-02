Le Waterloo Ducks a bien entamé le Trophy européen (division B) des clubs de hockey en salle féminin. Il a remporté son premier match 4-2 face au club hôte de Ginstretke, vendredi matin à Siauliai, en Lituanie. Les deux équipes étaient à égalité 1-1 au repos. Les Brabançonnes, qui visent la remontée en division A, joueront leur 2e rencontre du groupe B vendredi après-midi (16h30) contre les Tchèques de Prague.Menées 0-1 sur pc après 3 minutes de jeu, les joueuses de Louise Cavenaile ont rapidement égalisé grâce à Daphné Gose (5e). Réduites à trois joueuses sur pc, les Lituaniennes ont laissé les commandes de la rencontre aux Waterlootoises dans le 3e quart-temps, Lucie Breyne concluant la phase sur déviation (26e). Dans la dernière période, Marie Ronquetti (38e pc) et Vanessa Blockmans (39e) ont accentué l'avantage des championnes de Belgique en titre, avant un deuxième but de la capitaine lituanienne Jakovleva à la dernière seconde de jeu (40e). Après les Tchèques du Slavia Prague vendredi, ce seront les Françaises de Douai qu'affrontera l'équipe belge samedi matin (10h30). Prague s'est pour sa part imposé 7-1 aux dépens de Douai dans le premier match du groupe B. Le groupe A rassemble les Turques de Gaziantep, les Suissesses de Wettingen, les Italiennes de Lorenzoni et les Croates de Zelina. Les deux premières équipes de chaque poule sont versées dans un groupe D pour la montée et les deux dernières dans une poule C pour éviter la relégation. Le Waterloo Ducks, qui défendra à nouveau la Belgique en 2021, avait quitté l'élite en se classant 8e et dernière de l'Euro Cup (la division A), l'an dernier à Hambourg. (Belga)