Le ministre des Finances, Vincent Van Peterghem, mettra sur la table du gouvernement une nouvelle réduction à 6% du taux de TVA des services de restaurant et de catering afin de soutenir le secteur Horeca, a indiqué jeudi à la Chambre le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, en réponse à des questions de Marie-Christine Marghem (MR) et Kathleen Verhelst (Open Vld).La discussion au sein du gouvernement sera menée dans les semaines qui viennent dans un cadre plus large de mesures de soutien en vue de la réouverture du secteur qui n'est toujours pas décidée. "Ce sont des mesures qui, selon moi, peuvent jouer un rôle important et donner un boost au secteur au moment où ses activités reprendront", a expliqué le ministre. Le gouvernement entend aussi continuer à soutenir le secteur tant qu'il est soumis à la fermeture. Vendredi, le conseil des ministres devrait décider de prolonger une série de mesures qu'il a déjà prises, a précisé le ministre interrogé par la VRT. De nouvelles mesures pourraient également voir le jour à cette occasion. Afin d'aider les exploitants d'un établissement qui doivent toujours s'acquitter d'un loyer, un mécanisme d'incitation fiscale devrait être mis en place pour encourager les bailleurs à renoncer à leurs loyers. "Une mesure qui soutiendra beaucoup d'entrepreneurs, en particulier dans l'Horeca", a ajouté M. Van Peteghem devant les députés. (Belga)