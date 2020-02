La police a retrouvé dimanche matin huit migrants à bord d'un camion frigo à Geel. Quelque peu engourdis par le froid, les migrants ont été emmenés à l'hôpital pour être soignés avant de rejoindre le commissariat. Le chauffeur du poids lourd a disparu."Tout a commencé avec un appel urgent provenant du camion frigo. Quelqu'un a formé le numéro d'urgence en disant qu'ils se trouvaient coincés", explique un policier de la zone Geel-Laakdal-Meerhout. "On a pu déterminer que l'appel provenait du ring ouest (de Geel). Lorsque nous sommes arrivés sur place vers 6h15, il y avait un camion et sa remorque, frigorifique. Nous avons ouvert celle-ci avec l'aide des pompiers. Huit personnes se trouvaient dans le conteneur, des migrants en transit" engourdis par le froid. Les services de secours ont emmené ces huit personnes à l'hôpital de Geel. Leur nationalité n'est pas encore connue. Six personnes ont rapidement pu rejoindre le commissariat de police alors que deux autres ont dû être soignées plus longuement. "Tous les huit sont en ce moment à la police. Ce sont des adultes. Il n'y a pas d'enfant, ni de femme enceinte. On présume qu'ils proviennent du Moyen-Orient. On va transmettre les informations recueillies à l'Office des étrangers", a ajouté le policier. Le convoi était immatriculé en Espagne. (Belga)