Huit morts dans des feux de forêt en Ukraine

Huit personnes ont été tuées et 10 autres blessées dans des feux de forêt près de la ligne de front avec les séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine, ont annoncé jeudi les autorités de Kiev.Poussés par des conditions météorologiques "extrêmement difficiles" - un temps sec et des rafales de vent -, près de 150 incendies se sont déclarés mercredi dans la région de Lougansk, ravageant au total plus de 9.000 hectares, a précisé le service d'Etat pour les situations d'urgence. Plus de 80 incendies ont pu être éteints, mais près de 1.200 pompiers, secouristes, militaires et policiers continuaient de lutter contre les flammes jeudi, selon la même source. Deux avions bombardiers d'eau et deux hélicoptères ont été déployés sur place. Les feux ont endommagé quelque 250 maisons dans huit localités et 120 personnes ont dû été évacuées. Les autorités ukrainiennes ont par ailleurs fermé l'unique point de passage entre les territoires séparatistes et la zone contrôlée par Kiev dans la région de Lougansk, l'incendie ayant provoqué la détonation de mines autour de ce site, ont annoncé les autorités locales sur Facebook. L'Ukraine a été touchée cette année par plusieurs vagues de chaleur et de sécheresse, qui ont pu favoriser ces départs de feu ou les rendre plus difficiles à maîtriser. En septembre, des incendies avaient tué un soldat dans la région de Lougansk. Deux mois plus tôt, dans cette même région, cinq personnes ont trouvé la mort et une trentaine d'autres ont été blessées dans de gigantesques feux de forêt. Les modèles scientifiques prédisent que les modifications du climat vont entraîner des canicules, des tempêtes mais aussi des incendies naturels toujours plus fréquents. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.