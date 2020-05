Huit nouveaux décès de personnes infectées par le coronavirus ont été signalés dans les dernières 24 heures aux Pays-Bas, a indiqué lundi l'Institut pour la santé publique et l'environnement (RIVM).Le virus a provoqué la mort d'au moins 5.830 personnes depuis l'apparition de l'épidémie aux Pays-Bas. Il s'agit uniquement des personnes décédées dont on a déterminé qu'elles avaient contracté le virus. Le nombre réel de décès est nettement plus élevé, car tout le monde n'est pas testé. Les décès ne sont parfois transmis au RIVM qu'après quelques jours. Selon les derniers chiffres, seuls huit nouveaux patients atteints du Covid-19 ont été admis dans les hôpitaux néerlandais. (Belga)