Elise Vanderelst a remporté le 1.500m de l'IFAM Indoor de Gand samedi avec un chrono de 4:11.14, quatre jours après son record de Belgique (4:05.71) à Liévin."Le temps est moyen, mais je m'y attendais", a commenté Elise Vanderelst. "Je voulais la jouer tactiquement aujourd'hui pour gagner et ça a marché. Je prend aussi des points pour le ranking olympique, ce qui est important. J'avais vraiment bien récupéré de ma course de Liévin mardi". Elise Vanderelst disputera encore les championnats de Belgique le week-end prochain à Louvain-la-Neuve avant de se rendre à Torun pour l'Euro en salle du 5 au 7 mars en Pologne. "Mon objectif sera d'aller en finale. Une fois que c'est fait, on verra ce qui est possible. J'espère une course tactique pour que cela n'aille pas trop vite, mais il ne faut pas que cela soit trop lent non plus. Un chrono autour de 4:10 sera idéal pour moi." (Belga)