Isaac Kimeli a remporté samedi le 3.000m de l'IFAM Indoor de Gand dans un époustouflant chrono de 7:44.17, soit 7 secondes de mieux que son record personnel et devient le deuxième Belge le plus rapide sur la distance.Le record de Begique est en effet la propriété de Mohammed Mourhit, en 7:38.94. "Je ne m'attendais pas du tout à ce chrono", a avoué Isaac Kimeli, touché par le coronavirus en décembre. "A l'entraînement, c'est vrai, cela se passe bien, mais de là à courir plus vite de 7 secondes deux semaines plus tard, cela me surprend. C'est aussi plus vite que mon record en plein air. Cela promet pour l'Euro parce que mon niveau va encore augmenter", a ajouté Isaac Kimeli déjà qualifié pour les championnats d'Europe du 5 au 7 mars à Torun, en Pologne. "J'espère aller en finale. C'est mon objectif vu que je n'aurai plus de courses d'ici là, ni les championnats de Belgique de cross." A la hauteur, jolie performance de Merel Maes, 16 ans, qui bat le record de Belgique U18 de quatre centimètres avec un saut à 1m88. Sur 60m haies, Anne Zagré a couru en 8.16. Eline Berings a trébuché et n'a pas terminé. Il restera à la Gantoise une ultime chance de se qualifier pour l'Euro lors des championnats de Belgique la semaine prochaine à Louvain-la-Neuve. Sur 400m, Dylan Borlée n'a fini que 3e Belge sur 400m en 48.04 devancé par Alexander Doom (47.32) et Christian Iguacel (47.39), restant loin d'un minimum pour l'Euro fixé à 46.60. "Cela se passe bien à l'entraînement, c'est pour ça que je suis très surpris d'être aussi mauvais en compétition. J'ai cette limite pour l'Euro en tête, mais je reste à près de deux secondes. Peut-être le froid, et encore. Peut-être que je manque aussi de rythme de compétition. Son meilleur chrono cette saison est de 47.38. Il lui reste, lui aussi, une dernière chance à Louvain-la-Neuve. "Je reste persuadé que je peux faire quelque chose à l'Euro, encore faut-il que je puisse me qualifier", a ajouté Dylan Borlée. Les Belgian Tornados seront à l'Euro pour le 4X400m. (Belga)