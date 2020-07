La Foire Aux Questions (FAQ) des autorités fédérales a été adaptée pour ce qui concerne la danse. Une interprétation extensive des dernières décisions prises au Conseil National de Sécurité (CNS) avait suscité la controverse et la réaction étonnée de la présidente du Groupe d'Experts en charge de l'Exit Strategy (GEES), Erika Vlieghe."Puis-je danser à une réception ou banquet à caractère privé? Non, cela n'est pas autorisé. Lors des réceptions de mariage, seule la première danse entre les mariés est autorisée", peut-on lire sur le site "info-coronavirus.be" lorsque l'on tape le mot "danse" dans les FAQ. Plusieurs journaux rapportaient ce week-end qu'il était permis de danser lors d'une soirée de mariage, mais à certaines conditions, notamment le respect de la règle de la bulle sociale. La présidente du GEES avait exprimé sa surprise: une telle autorisation n'a pas été discutée avec les experts, avait-elle expliqué. Danser dans une soirée peut avoir pour effet de propager le virus: contact étroit entre les personnes, respiration plus intense due à l'effort, tentation de chanter au-dessus de la musique, etc. (Belga)