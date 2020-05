Important déploiement pompier vendredi soir dans le zoning industriel de Perwez

En raison d'un incendie, un important déploiement de pompiers a été constaté vendredi soir dans le zoning industriel de Perwez, a-t-on appris samedi auprès de la zone de secours du Brabant wallon.Les équipes de sapeurs des postes de Jodoigne et de Wavre ont été appelées à intervenir, vendredi soir dès 21h00, sur le site de la manufacture Benoît-Beerens, établie le long de l'avenue des Moissons. Une trieuse industrielle y était alors la proie des flammes. Les secouristes ont rapidement maîtrisé le sinistre, empêchant celui-ci de se propager aux bâtiments de la société brabançonne. Personne n'a été blessé. L'entreprise Benoît-Beerens est notamment spécialisée dans les travaux de démolition et d'épuration, dans le tri des déchets et dans la distribution de produits pétroliers. (Belga)

