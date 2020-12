Important incendie dans une société textile à Mont-de-l'Enclus

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés jeudi, vers 18h45, qu'un incendie s'était déclaré dans les installations d'une société de textile Eco-Prints (textile printing) implantée le long de la rue d'Anseroeul à Amougies.Venant des casernes de Renaix et d'Avelgem, les pompiers flamands ont été rejoints par leurs collègues francophones de Tournai, Antoing, Leuze, Mouscron et Estaimpuis. A 20h, l'incendie était toujours en cours sous la direction d'Olivier Lowagie, commandant de la zone de secours. On ignore pour l'instant s'il y a des blessés ainsi que les causes de l'incendie. (Belga)

