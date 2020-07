Laurens Vanthoor (Porsche 911 RSR-19) a terminé 3e, sur six, dans la catégorie GTLM de la troisième course du championnat IMSA, l'endurance nord-américain, samedi à Sebring, aux États-Unis.Parti 4e, le Limbourgeois a pris un excellent départ, bouclant le premier tour en tête. Une position qu'il va occuper durant les premières minutes de la course de 2h40. Mais lors du premier arrêt aux stands, un accrochage avec l'autre Porsche officielle a contraint Laurens Vanthoor à repasser par les stands pour réparer les dégâts, heureusement légers. C'était sans compter sur un nouveau passage par la pitlane pour purger un "drive through", pour une infraction lors du précédent arrêt. Malgré ses péripéties, Vanthoor est resté dans le même tour que les leaders en GTLM. Chargé de terminer la course, son équipier Néo-Zélandais Earl Bamber est parvenu à remonter et passer sous le drapeau à damiers en 3e position, permettant ainsi à l'équipage de monter pour la troisième fois sur le podium en autant de courses. Corvette a réalisé le doublé dans la catégorie avec la victoire pour le duo Oliver Gavin/Tommy Milner (G-B/USA). Au classement général, Cadillac a réalisé un impressionnant triplé, la victoire revenant à l'équipage brésilien composé de l'ex-pilote de F1 Felipe Nasr et de Pipo Derani, revenu en compétition ce week-end après avoir souffert du Covid-19. Au championnat, Vanthoor et le Britannique Nick Tandy perdent leur première place et se retrouvent 2es avec 94 points, à deux points des nouveaux leaders Antonio Garcia (Esp) et Jordan Taylor (USA) qui partagent une Corvette. . (Belga)