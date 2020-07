Incendie à l'aéroport de Bierset, pas de blessé

Un incendie "assez important" s'est déclaré à l'aéroport de Bierset, en province de Liège, dans le courant de la soirée mercredi touchant le bâtiment B30, entre le terminal passager et la partie pétrolière de l'aéroport, a confirmé à Belga Christian Delcourt, communication manager de Liege Airport vers 22h30. Les pompiers de l'aéroport et de Liège sont sur place. Il n'y a pas de blessé à déplorer et aucun avion n'est concerné.(Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.