Incendie causé par une friteuse à Bruxelles: Une personne hospitalisée

Un incendie s'est déclaré samedi vers 15h45 dans un immeuble de 5 étages situé place du Jardin aux fleurs dans le centre de Bruxelles, a indiqué en fin de journée le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Une personne légèrement intoxiquée par la fumée a été transportée à l'hôpital.Le feu est parti dans la cuisine d'un appartement du 4e étage. Une friteuse était en cause. C'est un occupant d'un autre appartement qui a été transporté à l'hôpital. Tous les habitants avaient évacué le bâtiment à l'arrivée des pompiers. Il n'y a pas eu de sauvetage. Les dégâts sont limités à l'appartement d'où est parti l'incendie. Il nécessite un nettoyage notable avant de pouvoir être réintégré. Les autres habitants ont pu regagner leurs logements. Walter Derieuw rappelle qu'il ne faut pas arroser avec de l'eau une friteuse qui est en feu, ni essayer de la déplacer. Il conseille de débrancher celles qui sont électriques, si cela est possible sans se mettre en danger. Il préconise également de la recouvrir d'une couverture anti-feu ou d'un chiffon humide pour couper l'oxygène qui alimente les flammes. Dans un tel cas de figure, Walter Derieuw recommande en premier lieu d'appeler les pompiers et d'évacuer en pensant à fermer la porte de la cuisine. (Belga)

