Incendie dans un entrepôt à Grimbergen

L'incendie qui s'est déclaré vendredi après-midi dans un entrepôt industriel situé à Grimbergen est désormais sous contrôle, mais son extinction prendra encore plusieurs heures, rapportent les pompiers de la zone du Brabant flamand-Ouest. Le feu n'a pas fait de victimes, mais il a causé des dommages considérables au bâtiment.L'incendie a été constaté peu avant 16h dans l'entrepôt d'une entreprise de transformation de viande. Deux employés se trouvaient encore dans le bâtiment, mais ont pu se mettre en sécurité. Le feu s'est rapidement propagé, avec une crainte d'explosion due à la présence de bouteilles de gaz dans les lieux. Les flammes ont aussi gagné un entrepôt annexe. Les deux constructions menaçant de s'effondrer, les pompiers les ont laissées se consumer de manière contrôlée. Les combattants du feu, qui ont reçu l'aide de leurs collègues bruxellois, ont finalement réussi à empêcher l'explosion des bouteilles de gaz et ont également réussi à préserver les hangars adjacents. Les pompiers conseillent aux riverains de maintenir portes et fenêtres fermées. La cause de l'incendie n'est pas connue. (Belga)

