Incendie dans une habitation du Tournaisis

Un incendie s'est déclaré dimanche matin dans une maison de Pecq, près de Tournai. A l'arrivée des pompiers, la toiture était déjà embrasée.Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, peu après 06h30 du matin, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison située le long de la chaussée de Courtrai à Pecq. Venant de l'arsenal de Tournai, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place. C'est au niveau du grenier, puis de la toiture que l'incendie s'est déclaré. A 07h15, le feu était sous contrôle mais l'incendie est toujours en cours. Selon le dispatching de Wapi, on ne déplore aucun blessé. Les causes de l'incendie n'ont pas encore été déterminées. On ignore pour l'instant si la maison est encore habitable. (Belga)

