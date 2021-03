Dix personnes ont été tuées dans un incendie survenu dans la nuit de jeudi à vendredi dans un hôpital traitant des patients atteints du Covid-19 dans la capitale financière de l'Inde, Mumbai, ont déclaré les autorités locales.L'incendie s'est déclaré jeudi après minuit à l'intérieur d'un centre commercial dans le quartier de Bhandup à Mumbai, a précisé un porte-parole de la municipalité. Une enquête pour déterminer la cause de l'incendie a été ouverte. Les rapports préliminaires indiquent que celui-ci a débuté au premier des trois étages du Dreams Mall et s'est rapidement propagé aux niveaux supérieurs où se trouve l'hôpital. Le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, a affirmé que 68 patients avaient été évacués de l'hôpital Sunrise et transférés vers d'autres établissements hospitaliers. Certaines personnes manquantes à l'appel semblent être rentrées chez elles et sont recherchées, a-t-il ajouté. Environ 78 personnes se trouvaient à l'hôpital jeudi, selon les registres. L'opération de recherche et de sauvetage des pompiers se poursuit. Les décès dans des incendies sont relativement fréquents en Inde du fait du non-respect des normes de sécurité, tant au niveau des bâtiments que des appareils employés. Les feux sont souvent causés par des équipements électriques vétustes. L'administration de l'hôpital a néanmoins assuré qu'elle disposait de tous les permis de bâtir et d'incendie requis. L'établissement a été créé l'année dernière dans le cadre des efforts déployés pour répondre au nombre croissant de patients atteints du Covid-19 dans la ville. Mumbai a été la ville la plus touchée lors de la première vague de la pandémie de coronavirus en Inde. Ces dernières semaines, elle a connu une recrudescence des cas et a enregistrée 5.504 nouvelles contaminations jeudi. (Belga)