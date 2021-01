Des bateaux ont été déployés samedi sur le site du "probable" accident d'un Boeing 737-500 de la compagnie indonésienne Sriwijawa qui a perdu le contact avec la tour de contrôle quelques minutes après avoir décollé de Jakarta avec 62 personnes à son bord, ont annoncé les autorités indonésiennes."Nous déployons nos équipes et bateaux sur le site probable où (l'appareil) est tombé après avoir perdu le contact" avec les contrôleurs aériens, a déclaré à des journalistes Bambang Suryo Aji, un responsable des services de secours. L'avion avait à bord 50 passagers, dont 10 enfants, et un équipage de 12 membres, a précisé le ministère des Transports. L'avion parti de l'aéroport international de Jakarta Soekarno-Hata met normalement 90 minutes pour arriver à Pontianak mais il a disparu des radars très peu de temps après le décollage au-dessus la mer de Java. Selon les données du site internet FlightRadar24, l'appareil a atteint une altitude de près de 11.000 pieds (3.350 mètres) avant de chuter à 250 pieds. Il a alors perdu le contact avec la tour de contrôle. "Le vol Sriwijaya Air flight SJ182 a perdu plus de 10.000 pieds en moins de quatre minutes après son départ de Jakarta" a précisé le site aéronautique sur son fil Twitter officiel. Des pêcheurs interrogés sur la chaîne de télévision Kompas ont dit avoir trouvé des débris dans la zone des 1.000 îles, au large de la capitale, mais il n'y a eu aucune information officielle sur leur origine. (Belga)