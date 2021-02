Un village indonésien a été envahi samedi par des flots de couleur rouge sang après l'inondation d'une usine de teinture dans le centre de l'île de Java, suscitant un emballement sur les réseaux sociaux.Les habitants de Jenggot, près de la ville de Pekalongan, se sont retrouvés samedi en train de patauger dans une eau rouge sang. Ils ont aussitôt partagé sur les réseaux sociaux des photos de ce phénomène exceptionnel. Les autorités ont confirmé un peu plus tard que cette couleur provenait d'une usine qui teint du tissu utilisé par plusieurs ateliers de la région fabricant des batiks javanais. Pékalongan est réputé pour son grand nombre d'usines textiles spécialisées dans le batik, une pièce de tissu décorée, souvent de motifs géométriques, à l'aide d'une cire protectrice et de teintures. "Ils n'ont pas jeté la teinture exprès, mais plusieurs usines ont été inondées et les paquets de teinture ont été emportés par les flots", a expliqué dimanche à l'AFP un responsable de l'agence locale de lutte contre les catastrophes, Dimas Arga Yudha. Il a tenu à préciser que cette teinture n'est ni toxique ni dangereuse. Les autorités ont déployé des pompes à eau et la zone inondée a été nettoyée en moins d'une heure. (Belga)